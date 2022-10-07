В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что войной против Украины и международного правопорядка Россия поставила себя в условия, когда освобождение всего, что когда-то было захвачено Кремлем, теперь только вопрос времени.

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Зеленский сообщил, что Украина признала суверенитет Японии над ее Северными территориями (то есть, четырьмя Курильскими островами), которые пока находятся под российской оккупацией. Президент также сказал, что подписал указ о признании Украиной суверенитета Японии над ее Северными территориями.

"Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что только в течение этой недели ВСУ "освободили от российского псевдореферендума" 776 кв. км территории на востоке Украины и 29 населенных пунктов, шесть из них – в Луганской области, а всего за время наступательной операции освобождены 2434 кв. км и 96 населенных пунктов.

Он также намекнул, что следующая неделя "будет сильной" как для нашего государства, так и для нашей обороны.

7 октября на заседании Европейского совета Зеленский сказал, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.

Сергій Бережний

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