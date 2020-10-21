МВД переходит на усиленный режим: задействуют авиацию – видео

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По данным МВД, 22 октября полиция возьмет под охрану участковые избирательные комиссии

С 21 октября Министерство внутренних дел переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

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"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы", – отметил Яровой.

По его словам, до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства.

Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских. "Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии", – уточнил Яровой.

Он добавил, что полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса.

Всего с 5 сентября полицейские зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"По результатам их рассмотрения составлены 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и открыто 475 уголовных производств", – сообщил Яровой.

Полицейские будут контролировать масочный режим на избирательных участках.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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Теги: мвд, видео, авиация, местные выборы, сергей яровой, усиленный вариант
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