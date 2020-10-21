Глава Нацполиции: Поступает информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского

Нацполиция получила информацию о возможных попытках срыва всеукраинского опроса 25 октября, правоохранители готовятся предотвращать провокации

В Национальную полицию поступает информация о возможных попытках срыва анонсированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, который будет проходить в день местных выборов. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

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"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проходить одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будет проводить и принимать участие в опросе", – заявил Клименко.

По его словам, полиция не дает оценку политическим событиям, а лишь предотвращает возможные провокации: "Полиция остается в стороне от политических процессов".

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.

Владислав Сердюк

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