Глава Нацполиции: Поступает информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского
Нацполиция получила информацию о возможных попытках срыва всеукраинского опроса 25 октября, правоохранители готовятся предотвращать провокации
В Национальную полицию поступает информация о возможных попытках срыва анонсированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, который будет проходить в день местных выборов. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба МВД.
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"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проходить одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будет проводить и принимать участие в опросе", – заявил Клименко.
По его словам, полиция не дает оценку политическим событиям, а лишь предотвращает возможные провокации: "Полиция остается в стороне от политических процессов".
- 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".
- 14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
- 15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".
- 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.
- По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.
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