Министерство внутренних дел опубликовало видео сражений украинской пехоты с российскими оккупантами.

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"Спустя столетия и технологические эволюции, трансформации войн, ни один результат невозможен без пехоты. Без тех, кто несет главное бремя войны. Выдерживает больше всего испытаний – физических и психологических, видит больше всего боли пострадавших и военных преступлений противника", – подчеркнули в МВД.

У украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов – это мотивация за свою землю и своих людей, отметили в министерстве.

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Вадим Ребрина

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