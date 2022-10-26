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МВД показало видео боев украинской пехоты с оккупантами видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 11:25
Скриншот с видео
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
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Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Министерство внутренних дел опубликовало видео сражений украинской пехоты с российскими оккупантами.

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"Спустя столетия и технологические эволюции, трансформации войн, ни один результат невозможен без пехоты. Без тех, кто несет главное бремя войны. Выдерживает больше всего испытаний – физических и психологических, видит больше всего боли пострадавших и военных преступлений противника", – подчеркнули в МВД.

У украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов – это мотивация за свою землю и своих людей, отметили в министерстве.

Читайте также: За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи оккупантов – общие потери России от Минобороны

Вадим Ребрина
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ВСУ мвд пехота
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