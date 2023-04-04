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"Мы очень близко". Аэроразведка ВСУ полетала над центром Донецка и Донбасс Ареной – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 23:03
Видео: Мадяр
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Дрон украинской аэроразведки пролетел над центром временно оккупированного Донецка и, в частности, над Донбасс Ареной. Видео с дрона опубликовал Роберт Броуди, командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра".

"Захватчик должен помнить, что мы очень-очень близко. И видим если не все, то практически все", – сказал он.

"Мадяр" отметил, что видео из Донецка было записано сегодня, 4 апреля 2023 года. Дрон пролетел прямо над Донбасс Ареной – на кадрах были подробно видны даже кресла.

Дальше дрон продолжил летать над центром города – на видео можно увидеть улицы, передвижение авто и другое.

"До мелочей. Так что, червяки, будьте готовы. Никто из вас не понимает, когда и куда [прилетит]", – сказал "Мадяр".

  • Смотрите февральское видео от "Птахів Мадяра", как БТР-4 "наливает" по позициям россиян в Бахмуте, а штурмовики ВСУ идут на зачистку.

Смотрите также: Танкисты 17 бригады ВСУ уничтожают россиян в районе Донецка: видео ударов по врагу

Оксана Житнюк
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войнадронБПЛАдонбасс аренаДонецкМадяр
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