Дрон украинской аэроразведки пролетел над центром временно оккупированного Донецка и, в частности, над Донбасс Ареной. Видео с дрона опубликовал Роберт Броуди, командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра".

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"Захватчик должен помнить, что мы очень-очень близко. И видим если не все, то практически все", – сказал он.

"Мадяр" отметил, что видео из Донецка было записано сегодня, 4 апреля 2023 года. Дрон пролетел прямо над Донбасс Ареной – на кадрах были подробно видны даже кресла.

Дальше дрон продолжил летать над центром города – на видео можно увидеть улицы, передвижение авто и другое.

"До мелочей. Так что, червяки, будьте готовы. Никто из вас не понимает, когда и куда [прилетит]", – сказал "Мадяр".

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Оксана Житнюк

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