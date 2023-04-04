Воины 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко показали уничтожение оккупантов в районе Донецка. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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Военные заявляют, что танкисты 17 бригады продолжают уничтожать россиян на Донецком направлении.
На записи можно увидеть работу украинской боевой машины по позициям противника.
Точное направление фронта не называется.
- 2 апреля в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.
- Также на Донецком направлении появилось несколько подразделений российских спецназовцев. Они активно маневрируют. Артиллеристы и пехотинцы ВСУ пытались уничтожить одно из подразделений, но врагу удалось выйти из зоны обстрела.
- "Диета" с боеприпасами и штурмы без техники – ВСУ об РФ на направлениях Авдеевка-Марьинка.
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