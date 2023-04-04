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Танкисты 17 бригады ВСУ уничтожают россиян в районе Донецка: видео ударов по врагу видео

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 09:01
Уничтожение россиян (Фото: скриншот с видео)
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Воины 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко показали уничтожение оккупантов в районе Донецка. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

Военные заявляют, что танкисты 17 бригады продолжают уничтожать россиян на Донецком направлении.

На записи можно увидеть работу украинской боевой машины по позициям противника. 

Точное направление фронта не называется. 

Смотрите также: Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, или мы их убьем – видео

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасстанкиДонецк17 бригада
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