"В советское время заниматься историей Руси и Византии имели право только исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас историю Руси в Украине, по сути, не исследовали, – рассказывает историк и военный третьей отдельной штурмовой бригады Александр Алферов. – Зато у нас было огромное количество суперпрофессиональных археологов, работавших с находками. Однако анализировали эти находки в центре принятия решений".

Почему интервью российского диктатора Владимира Путина американскому ведущему Такеру Карлсону очень опасно для Украины, можно ли доверять украинской Википедии, как Россия веками подкупала западных ученых и кого в Украине можно назвать национальной элитой. Александр Алферов – гость нового выпуска LIGA Подкаст на Youtube-канале LIGA.net.

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