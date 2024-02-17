У новому випуску "Клімкін пояснює" міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін аналізує наступні теми: 

  • Мюнхенська безпекова конференція: чи очікувати українцям проривних ідей? 
  • Як наступ Ізраїлю на Рафах може вплинути на Україну?
  • Війна супутників в космосі;
  • "Скоро ми будемо знати кожного другого сенатора в США";
  • "Захід потрібно перезавантажити, але Європа поки не готова";
  • Європі вигідніше воювати за рахунок українців?
  • "Гарантій безпеки" від Німеччини та Франції насправді немає;
  • Чи здатна Європа забезпечити фінансування України замість США?

Дивіться в новому випуску "Клімкін пояснює" спеціально для YouTube-каналу LIGA.net.

Читайте також
Клімкін пояснює: звільнення Залужного, інтерв'ю Карлсона з Путіним та чи будуть гроші від США
Павло Клімкінсупутникгарантії безпекиМюнхенська безпекова конференціяРафахКлімкін пояснює