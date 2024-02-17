Клімкін пояснює: Зеленський в Мюнхені, коли прокинеться Європа та війна супутників
У новому випуску "Клімкін пояснює" міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін аналізує наступні теми:
- Мюнхенська безпекова конференція: чи очікувати українцям проривних ідей?
- Як наступ Ізраїлю на Рафах може вплинути на Україну?
- Війна супутників в космосі;
- "Скоро ми будемо знати кожного другого сенатора в США";
- "Захід потрібно перезавантажити, але Європа поки не готова";
- Європі вигідніше воювати за рахунок українців?
- "Гарантій безпеки" від Німеччини та Франції насправді немає;
- Чи здатна Європа забезпечити фінансування України замість США?
Дивіться в новому випуску "Клімкін пояснює" спеціально для YouTube-каналу LIGA.net.