Зеленський планує західноєвропейське турне, щоб лобіювати військову допомогу – Bloomberg

Президент може відвідати Париж, Берлін і Мюнхен. На порядку денному – переговори про військову допомогу та двосторонні гарантії безпеки

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Володимир Зеленський планує турне країнами Західної Європи, щоб лобіювати допомогу Україні на тлі тривалої боротьби за фінансування у Вашингтоні. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на "людей, обізнаних у цьому питанні".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними журналістів, президент може відвідати Париж, Берлін і Мюнхен. На порядку денному – переговори про військову допомогу та двосторонні гарантії безпеки.

Співрозмовники журналістів зазначили, що Зеленський планує поїздку західноєвропейськими столицями під час Мюнхенської безпекової конференції, оскільки український президент шукає військової підтримки на тлі боротьби за фінансування у США.

Плани поки не підтверджені, однак очікується, що Зеленський відвідає щорічну конференцію в Мюнхені, яка триватиме з 15 до 18 лютого, зазначили у Bloomberg.

LIGA.net звернулась за коментарем до прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, проте зазвичай у Зеленського з міркувань безпеки офіційно не анонсують заплановані візити.

8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту. Остаточне голосування у Сенаті відбудеться ближче до середини тижня.

Читайте також: На Україну може чекати "економічний кінець світу" без західної фінансової допомоги – Politico