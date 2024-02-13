Зеленский планирует западноевропейское турне, чтобы лоббировать военную помощь – Bloomberg
Президент Владимир Зеленский планирует турне по странам Западной Европы, чтобы лоббировать помощь Украине на фоне продолжающейся борьбы за финансирование в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на "людей, осведомленных в этом вопросе".
По данным журналистов, президент может посетить Париж, Берлин и Мюнхен. В повестке дня – переговоры о военной помощи и двусторонних гарантиях безопасности.
Собеседники журналистов отметили, что Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам во время Мюнхенской конференции безопасности, поскольку украинский президент ищет военную поддержку на фоне борьбы за финансирование в США.
Планы пока не подтверждены, но ожидается, что Зеленский посетит ежегодную конференцию в Мюнхене, которая будет проходить с 15 по 18 февраля, отметили в Bloomberg.
LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову, однако обычно у Зеленского из соображений безопасности официально не анонсируют запланированные визиты.
- 8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.
- 11 февраля Сенат США сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта. Окончательное голосование в Сенате состоится ближе к середине недели.
Читайте также: Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico