Зеленский планирует западноевропейское турне, чтобы лоббировать военную помощь – Bloomberg

Президент может посетить Париж, Берлин и Мюнхен. В повестке дня – переговоры о военной помощи и двусторонних гарантиях безопасности

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Владимир Зеленский планирует турне по странам Западной Европы, чтобы лоббировать помощь Украине на фоне продолжающейся борьбы за финансирование в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на "людей, осведомленных в этом вопросе".

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По данным журналистов, президент может посетить Париж, Берлин и Мюнхен. В повестке дня – переговоры о военной помощи и двусторонних гарантиях безопасности.

Собеседники журналистов отметили, что Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам во время Мюнхенской конференции безопасности, поскольку украинский президент ищет военную поддержку на фоне борьбы за финансирование в США.

Планы пока не подтверждены, но ожидается, что Зеленский посетит ежегодную конференцию в Мюнхене, которая будет проходить с 15 по 18 февраля, отметили в Bloomberg.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову, однако обычно у Зеленского из соображений безопасности официально не анонсируют запланированные визиты.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат США сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта. Окончательное голосование в Сенате состоится ближе к середине недели.

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