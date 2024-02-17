В новом выпуске "Климкина объясняет" министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин анализирует следующие темы:

  • Мюнхенская конференция безопасности: ожидать ли украинцам прорывных идей?
  • Как наступление Израиля на Рафах может повлиять на Украину?
  • Война спутников в космосе;
  • "Скоро мы будем знать каждого второго сенатора в США";
  • "Запад нужно перезагрузить, но Европа пока не готова";
  • Европе выгоднее воевать за счет украинцев?
  • "Гарантий безопасности" от Германии и Франции на самом деле нет;
  • Способна ли Европа обеспечить финансирование Украины вместо США?

Смотрите в новом выпуске "Климкин объясняет" специально для YouTube-канала LIGA.net .

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