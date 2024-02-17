Климкин объясняет: Зеленский в Мюнхене, когда проснется Европа и война спутников
В новом выпуске "Климкина объясняет" министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин анализирует следующие темы:
- Мюнхенская конференция безопасности: ожидать ли украинцам прорывных идей?
- Как наступление Израиля на Рафах может повлиять на Украину?
- Война спутников в космосе;
- "Скоро мы будем знать каждого второго сенатора в США";
- "Запад нужно перезагрузить, но Европа пока не готова";
- Европе выгоднее воевать за счет украинцев?
- "Гарантий безопасности" от Германии и Франции на самом деле нет;
- Способна ли Европа обеспечить финансирование Украины вместо США?
Смотрите в новом выпуске "Климкин объясняет" специально для YouTube-канала LIGA.net .
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