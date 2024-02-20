"В радянський час займатися історією Русі та Візантії мали право тільки дослідники з Москви та Санкт-Петербурга. У нас історію Русі в Україні, по суті, не досліджували, – розповідає історик та військовий третьої окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров. – Натомість у нас була величезна кількість суперпрофесійних археологів, які працювали зі знахідками. Проте аналізували ці знахідки в центрі ухвалення рішень".

Чому інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському ведучому Такеру Карлсону дуже небезпечне для України, чи можна довіряти українській Вікіпедії, як Росія століттями підкуповувала західних науковців і кого в Україні можна назвати національною елітою. Олександр Алфьоров – гість нового випуску LIGA Подкаст на Youtube-каналі LIGA.net.

Обов'язково переходьте на ютуб-канал LIGA.net, підписуйтесь, залишайте коментар та порекомендуйте цей контент вашим знайомим. Тим самим ви підтримуєте незалежну журналістику!