Украинские военные сбили иранский дрон-камикадзе, которым Россия атаковала Украину. Видео публикуют Teleram-каналы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Запись сделана сквозь прицел снайперской винтовки.

На видео зафиксировано, как в ночном небе летит дрон – легко узнаваемый по силуэту "шахед".

За кадром слышны голоса, один из них говорит, что дрон "на дома идет".

После этого раздаются звуки стрельбы из разных видов оружия, дрона в кадре не видно, есть только его звук.

Наконец слышен звук, как от выстрела из "Стингера", потом раздается взрыв и ликующие крики военных.

Прицел снайперской винтовки с камерой переместился ниже и зафиксировал взрыв в небе и падение пылающего объекта на землю.

"Бери огнетушитель. Туши его", – говорит голос за кадром.

В комментарии к видео говорится, что дрон Shahed-136 сбила мобильная группа ПВО.

По видео невозможно понять, когда и где именно оно было снято.

Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники.

Читайте также: Ермак: Никто, кроме Израиля, не может предоставить технологии для борьбы с "шахедами"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.