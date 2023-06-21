Украинские военные сбили иранский дрон-камикадзе, которым Россия атаковала Украину. Видео публикуют Teleram-каналы.
Запись сделана сквозь прицел снайперской винтовки.
На видео зафиксировано, как в ночном небе летит дрон – легко узнаваемый по силуэту "шахед".
За кадром слышны голоса, один из них говорит, что дрон "на дома идет".
После этого раздаются звуки стрельбы из разных видов оружия, дрона в кадре не видно, есть только его звук.
Наконец слышен звук, как от выстрела из "Стингера", потом раздается взрыв и ликующие крики военных.
Прицел снайперской винтовки с камерой переместился ниже и зафиксировал взрыв в небе и падение пылающего объекта на землю.
"Бери огнетушитель. Туши его", – говорит голос за кадром.
В комментарии к видео говорится, что дрон Shahed-136 сбила мобильная группа ПВО.
По видео невозможно понять, когда и где именно оно было снято.
- Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники.
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