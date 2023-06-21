UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"На дома идет". Украинские военные сбили иранский дрон – видео сквозь прицел снайпера видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 14:05
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона

Украинские военные сбили иранский дрон-камикадзе, которым Россия атаковала Украину. Видео публикуют Teleram-каналы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Запись сделана сквозь прицел снайперской винтовки. 

На видео зафиксировано, как в ночном небе летит дрон – легко узнаваемый по силуэту "шахед".

За кадром слышны голоса, один из них говорит, что дрон "на дома идет".

После этого раздаются звуки стрельбы из разных видов оружия, дрона в кадре не видно, есть только его звук.

Наконец слышен звук, как от выстрела из "Стингера", потом раздается взрыв и ликующие крики военных.

Прицел снайперской винтовки с камерой переместился ниже и зафиксировал взрыв в небе и падение пылающего объекта на землю.

"Бери огнетушитель. Туши его", – говорит голос за кадром.

В комментарии к видео говорится, что дрон Shahed-136 сбила мобильная группа ПВО.

По видео невозможно понять, когда и где именно оно было снято.

  • Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники.

Читайте также: Ермак: Никто, кроме Израиля, не может предоставить технологии для борьбы с "шахедами"

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронShahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 