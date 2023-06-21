Українські військові збили іранський дрон-камікадзе, яким Росія атакувала Україну. Відео публікують Teleram-канали.

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Запис зроблено крізь приціл снайперської гвинтівки.

На відео зафіксовано, як у нічному небі летить дрон – "шахед", що легко впізнається за силуетом.

За кадром чути голоси, один із них каже, що дрон "на будинки йде".

Після цього лунають звуки стрілянини з різних видів зброї, дрона в кадрі не видно, є лише його звук.

Нарешті чути звук, як від пострілу зі "Стінгера", потім лунає вибух і тріумфальні крики військових.

Приціл снайперської гвинтівки з камерою перемістився нижче й зафіксував вибух у небі та падіння на землю об'єкта, що палає.

"Бери вогнегасник. Туши його", – каже голос за кадром.

У коментарі до відео йдеться, що дрон Shahed-136 збила мобільна група ППО.

За відео неможливо зрозуміти, коли й де саме воно було знято.

Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники.

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