Українські військові збили іранський дрон-камікадзе, яким Росія атакувала Україну. Відео публікують Teleram-канали.
Запис зроблено крізь приціл снайперської гвинтівки.
На відео зафіксовано, як у нічному небі летить дрон – "шахед", що легко впізнається за силуетом.
За кадром чути голоси, один із них каже, що дрон "на будинки йде".
Після цього лунають звуки стрілянини з різних видів зброї, дрона в кадрі не видно, є лише його звук.
Нарешті чути звук, як від пострілу зі "Стінгера", потім лунає вибух і тріумфальні крики військових.
Приціл снайперської гвинтівки з камерою перемістився нижче й зафіксував вибух у небі та падіння на землю об'єкта, що палає.
"Бери вогнегасник. Туши його", – каже голос за кадром.
У коментарі до відео йдеться, що дрон Shahed-136 збила мобільна група ППО.
За відео неможливо зрозуміти, коли й де саме воно було знято.
- Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники.
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