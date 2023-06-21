RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"На будинки йде". Українські військові збили іранський дрон – відео крізь приціл снайпера видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 14:05
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

Українські військові збили іранський дрон-камікадзе, яким Росія атакувала Україну. Відео публікують Teleram-канали.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Запис зроблено крізь приціл снайперської гвинтівки. 

На відео зафіксовано, як у нічному небі летить дрон – "шахед", що легко впізнається за силуетом.

За кадром чути голоси, один із них каже, що дрон "на будинки йде".

Після цього лунають звуки стрілянини з різних видів зброї, дрона в кадрі не видно, є лише його звук.

Нарешті чути звук, як від пострілу зі "Стінгера", потім лунає вибух і тріумфальні крики військових.

Приціл снайперської гвинтівки з камерою перемістився нижче й зафіксував вибух у небі та падіння на землю об'єкта, що палає.

"Бери вогнегасник. Туши його", – каже голос за кадром.

У коментарі до відео йдеться, що дрон Shahed-136 збила мобільна група ППО.

За відео неможливо зрозуміти, коли й де саме воно було знято.

  • Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники.

Читайте також: Єрмак: Ніхто, крім Ізраїлю, не може надати технології боротьби з "шахедами"

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронShahed-136
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 