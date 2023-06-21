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Повітряні сили: Українська ППО збила шість "шахедів" на Хмельниччині

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21.06.2023, 07:59
Повітряні сили: Українська ППО збила шість
Збитий дрон-камікадзе Shahed (скриншот)

Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За словами військових, всі БпЛА було знищено у небі над Хмельниччиною.

О 05:05 ранку у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.

Журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела повідомили, що через влучання уламків дронів пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Крім того, за минулу добу, 20 червня, Сили оборони "приземлили" чотири розвідувальні безпілотники окупантів різних типів.

Читайте також: Вибухи у Львові. Попередньо: влучання у критичну інфраструктуру міста

Мілана Головань
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війнабезпілотникБПЛАдронХмельниччинаShahed-136Shahed-131
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