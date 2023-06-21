Повітряні сили: Українська ППО збила шість "шахедів" на Хмельниччині

Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами військових, всі БпЛА було знищено у небі над Хмельниччиною.

О 05:05 ранку у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.

Журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела повідомили, що через влучання уламків дронів пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Крім того, за минулу добу, 20 червня, Сили оборони "приземлили" чотири розвідувальні безпілотники окупантів різних типів.

У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.

13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.

Вночі 20 червня навколо Києва було знищено понад 20 "шахедів".

Читайте також: Вибухи у Львові. Попередньо: влучання у критичну інфраструктуру міста

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.