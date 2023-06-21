Повітряні сили: Українська ППО збила шість "шахедів" на Хмельниччині
Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За словами військових, всі БпЛА було знищено у небі над Хмельниччиною.
О 05:05 ранку у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.
Журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела повідомили, що через влучання уламків дронів пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Крім того, за минулу добу, 20 червня, Сили оборони "приземлили" чотири розвідувальні безпілотники окупантів різних типів.
- У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.
- 13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.
- Вночі 20 червня навколо Києва було знищено понад 20 "шахедів".
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