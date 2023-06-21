Воздушные силы: Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" в Хмельницкой области

Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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По словам военных, все БпЛА были уничтожены в небе над Хмельницкой областью.

В 05:05 утра в Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.

Журналисты Суспільного со ссылкой на собственные источники сообщили, что из-за попадания обломков дронов повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. Там возник пожар. Официального подтверждения этой информации не было.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны "приземлили" четыре разведывательных беспилотника оккупантов разных типов.

В ночь на 28 мая 2023 года, в День Киева, Россия массированно атаковала столицу: ПВО сбила десятки воздушных целей.

13 июня разведка сообщила, что Иран увеличил поставки "шахедов" России и помогает наладить их производство на месте.

Ночью 20 июня вокруг Киева было уничтожено более 20 "шахедов".

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