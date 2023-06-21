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Воздушные силы: Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" в Хмельницкой области

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 07:59
Воздушные силы: Украинская ПВО сбила шесть
Сбитый дрон-камикадзе Shahed (скриншот)

Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По словам военных, все БпЛА были уничтожены в небе над Хмельницкой областью.

В 05:05 утра в Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.

Журналисты Суспільного со ссылкой на собственные источники сообщили, что из-за попадания обломков дронов повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. Там возник пожар. Официального подтверждения этой информации не было.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны "приземлили" четыре разведывательных беспилотника оккупантов разных типов.

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Милана Головань
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