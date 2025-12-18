На Лиманском направлении выровнена линия фронта и уничтожен полк россиян – видео
Украинским военным удалось выровнять линию фронта на Лиманском направлении и уничтожить целый полк армии России. Об этом сообщили Третий армейский корпус и Главное управление разведки, которые проводят совместные штурмовые действия на направлении.
"В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе", – сказано в сообщении.
Военные отметили, что за время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен.
"Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении", – отметили бойцы.
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подчеркнул, что на Лиманском направлении достигнут "оперативно-тактический результат", а командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк добавил, что это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые "находят варианты решения любой задачи".
- 15 декабря в ВСУ сообщили, что операция по возвращению контроля над Купянском и окружение россиян продолжается. Сейчас около 100 оккупантов остаются заблокированными в городе.
- По состоянию на 17 декабря Россия привлекла к войне против Украины оккупационную группировку численностью около 710 000 человек.
Комментарии (0)