Украинским военным удалось выровнять линию фронта на Лиманском направлении и уничтожить целый полк армии России. Об этом сообщили Третий армейский корпус и Главное управление разведки, которые проводят совместные штурмовые действия на направлении.

"В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе", – сказано в сообщении.

Военные отметили, что за время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен.

"Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении", – отметили бойцы.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подчеркнул, что на Лиманском направлении достигнут "оперативно-тактический результат", а командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк добавил, что это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые "находят варианты решения любой задачи".

