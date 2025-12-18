Українським військовим вдалося вирівняти лінію фронту на Лиманському напрямку та знищити цілий полк армії Росії. Про це повідомили Третій армійський корпус і Головне управління розвідки, які проводять спільні штурмові дії на напрямку.

"У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що за час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон.

"Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку", – наголосили бійці.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що на Лиманському напрямку досягнуто "оперативно-тактичного результату", а командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк додав, що це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які "знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання".

