На Лиманському напрямку вирівняно лінію фронту і знищено полк росіян – відео
Українським військовим вдалося вирівняти лінію фронту на Лиманському напрямку та знищити цілий полк армії Росії. Про це повідомили Третій армійський корпус і Головне управління розвідки, які проводять спільні штурмові дії на напрямку.
"У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", – йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що за час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон.
"Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку", – наголосили бійці.
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що на Лиманському напрямку досягнуто "оперативно-тактичного результату", а командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк додав, що це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які "знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання".
- 15 грудня у ЗСУ повідомили, що операція з повернення контролю над Куп’янськом і оточення росіян триває. Наразі близько 100 окупантів залишаються заблокованими у місті.
- Станом на 17 грудня Росія залучила до війни проти України окупаційне угрупування чисельність близько 710 000 осіб.
