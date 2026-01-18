На Покровском направлении украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов. В течение суток нашим бойцам удалось зачистить от врага около 900 метров территории. Об этом сообщили в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Непосредственно на местности работали наземные группы. Они постепенно продвигались вперед и проверяли район.

С воздуха за действиями следили операторы БпЛА подразделения "Кары небесной". Они выявляли противника и контролировали его передвижения во время зачистки.

На земле работали мобильные группы на квадроциклах. Они быстро перемещались и зачищали участки, где мог находиться враг.

В ДШВ сообщили, что контроль над этим участком восстановлен, а противник больше не может использовать его для укрытия и маневра.