На Покровском направлении бойцы ДШВ за сутки зачистили около 900 метров территории – видео
На Покровском направлении украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов. В течение суток нашим бойцам удалось зачистить от врага около 900 метров территории. Об этом сообщили в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Непосредственно на местности работали наземные группы. Они постепенно продвигались вперед и проверяли район.
С воздуха за действиями следили операторы БпЛА подразделения "Кары небесной". Они выявляли противника и контролировали его передвижения во время зачистки.
На земле работали мобильные группы на квадроциклах. Они быстро перемещались и зачищали участки, где мог находиться враг.
В ДШВ сообщили, что контроль над этим участком восстановлен, а противник больше не может использовать его для укрытия и маневра.
- С начала 2026 года россияне наращивают давление в Покровской агломерации, сложная ситуация и в Мирнограде.
- Также враг планировал накопить силы для продвижения в сторону Гришино, однако Силы обороны сдерживают противника.
