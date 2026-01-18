На Покровському напрямку українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів. Протягом однієї доби нашим бійцям вдалося зачистити від ворога близько 900 метрів території. Про це повідомили в 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Безпосередньо на місцевості працювали наземні групи. Вони поступово просувались уперед і перевіряли район.

З повітря за діями стежили оператори БпЛА підрозділу "Кари небесної". Вони виявляли противника та контролювали його пересування під час зачистки.

На землі працювали мобільні групи на квадроциклах. Вони швидко переміщалися та зачищали ділянки, де міг перебувати ворог.

У ДШВ повідомили, що контроль над цією ділянкою відновлено, а противник більше не може використовувати її для укриття та маневру.