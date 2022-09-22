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На телешоу в США Кулебе аплодировали стоя, кто-то крикнул: "Слава Украине" – видео видео

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22.09.2022, 18:31
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Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в США пригласили на телешоу Стивена Кольбера, чтобы поговорить об Украине. Видео интервью опубликовано на странице Facebook шоу.

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Кулеба рассказал об успехах Украины во время контрнаступления в Харьковской области: "Это доказало не только нам, но и всему миру – мы знаем, как победить, и мы победим".

Зрители отреагировали аплодисментами на его слова.

"Спасибо за эти аплодисменты. Это ваши аплодисменты не мне, а людям из Украины и нашим храбрым солдатам. Спасибо", – сказал Кулеба.

После этого в зале началась овация, зрители аплодировали стоя, кто-то крикнул: "Слава Украине".

Глава МИД сказал, что Россия может проводить какие угодно референдумы и как угодно определять принадлежность территорий, хоть частью Луны, это не интересует Украину.

"Украина продолжит сражаться. Это наша земля, это наши люди. Мы вернем каждый квадратный метр нашей территории, и мы освободим людей", – сказал Кулеба.

Он отметил, что ничто так не вдохновляет, как радость украинцев, которых освободили после российской оккупации. 

Он рассказал, что людям на оккупированных территориях заявляют, что Россия там навсегда и Украина не вернется, но люди все равно продолжают ждать освобождения.

"И когда вы представляете себе, что чувствуют эти люди, вы работаете еще упорнее, независимо от того, дипломат вы или военный, чтобы освободить этих людей как можно скорее", – сказал Кулеба.

Читайте также: Ответом на угрозы Путина должно быть вдвое больше оружия ВСУ и санкций против РФ – Кулеба

Наталія Медведєва
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война дмитрий кулеба
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