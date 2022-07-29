Рано утром 29 июля в Брянской области РФ местные жители начали сообщать в соцсетях о взрывах, некоторые пишут, что в стороне местных воинских частей армии России видно клубы дыма.

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Как выразились в российском Telegram-канале "Подслушано Брянск", жители Климово "сегодня проснулись от серии громких хлопков". Хлопками в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину принято завуалированно называть взрывы.

В российских пабликах пишут, что это "ВСУ обстреляли". Сообщается о селе Климово в 10 км от границы, где якобы "снаряды упали на территории в/ч", деревне Курковичи в Стародубском районе (совсем у границы) и крупной в/ч в Клинцах.

От границы Украины до Клинцев – не менее 43 км.

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Евгений Пилипенко

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