Нардеп-кнопкодав от СН не сложит мандат, хоть и обязывалась

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11 сентября депутат от Слуги народа Елена Копанчук проголосовала в Раде за коллегу справа

Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook

Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет". 

Нардеп от Европейской солидарности Олег Синютка решил уточнить у коллеги, готова ли она сложить мандат в связи с нарушением 7 пункта, подписанного ею меморандума, на что Копанчук заявила: "Содержание меморандума – еще раз подчеркну – о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий".

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Теги: Слуга народа, кнопкодавство, Елена Копанчук
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