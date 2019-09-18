Нардеп-кнопкодав от СН не сложит мандат, хоть и обязывалась

Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.

Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".

Нардеп от Европейской солидарности Олег Синютка решил уточнить у коллеги, готова ли она сложить мандат в связи с нарушением 7 пункта, подписанного ею меморандума, на что Копанчук заявила: "Содержание меморандума – еще раз подчеркну – о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий".