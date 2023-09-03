Российский оккупант в телефонном разговоре утверждает, что "Путин окончательно закрутил гайки" и готов без всяких ограничений бросать на уничтожение в Украине мобилизованных. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре обсуждают ликвидацию главаря вагнеровцев Евгения Пригожина (у собеседников нет сомнения, что это сделано по распоряжению Владимра Путина). Собеседники считают, что это означает "окончательное закручивание гаек".

"Путин все гайки закрутил, просто все. Сталин просто пионер по сравнению с ним... Пригожин – единственный, кто мог ему предъявить... Не вот эти конченые вооруженные силы, которые отправляют шесть человек штурмовать, не вот эти конченые омоновцы, которые студентов палками лупят... Он же закрутил гайки там, у него армия в Москве больше, чем здесь (в Украине. – Ред). Потому что "вагнера" – единственное боеспособное... А здесь вооруженные силы – это просто конченная хрень", – говорит военный.

"Короче, нас будут кидать в расход. Мобиков. Это просто единственное объяснение того, что здесь происходит", – считает он.

3 сентября 92 ОШБр показала на видео уничтожение российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" в Луганской области.

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