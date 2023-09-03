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"Нас кидають у розхід, Сталін просто піонер у порівнянні з Путіним" – перехоплення ГУР видео

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03.09.2023, 20:08
Фото - скриншот из видео
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Російський окупант у телефонній розмові стверджує, що "Путін остаточно закрутив гайки" і готовий без жодних обмежень кидати на знищення в Україні мобілізованих. Перехоплення телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

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У розмові обговорюють ліквідацію ватажка вагнерівців Євгена Пригожина (у співрозмовників немає сумніву, що це зроблено за розпорядженням Володимира Путіна). Співрозмовники вважають, що це означає "остаточне закручування гайок".

"Путин все гайки закрутил, просто все. Сталин просто пионер по сравнению с ним... Пригожин – единственный, кто мог ему предъявить... Не вот эти конченые вооруженные силы, которые отправляют шесть человек штурмовать, не вот эти конченые омоновцы, которые студентов палками лупят... Он же закрутил гайки там, у него армия в Москве больше, чем здесь (в Україні. – Ред). Потому что "вагнера" – единственное боеспособное... А здесь вооруженные силы – это просто конченная хрень", – каже військовий.

"Короче, нас будут кидать в расход. Мобиков. Это просто единственное объяснение того, что здесь происходит"", – вважає він.

  • 3 вересня 92 ОШБр показала на відео знищення російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" у Луганській області.

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Сергій Бережний
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