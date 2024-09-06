Нацгвардия затрофеила танк Т-72 на одном из самых горячих направлений – фото, видео
Бойцы 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" на Покровском направлении под вражеским обстрелом и среди боев затрофеили российский танк Т-72. Об этом сообщили пресс-служба НГУ и командующий Александр Пивненко.
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Военные рассказали, что возле позиции противника гвардейцы дождались момента, когда экипаж покинет бронетехнику, после чего быстро завели танк и вернулись к своим позициям.
"Это далеко не редкий случай, где вражеская техника внезапно становилась трофеем украинских защитников. На Запорожском направлении, например, они блестяще вывели еще один российский танк Т-72, а чуть раньше – БМП-3", – сказано в сообщении.
В дальнейшем техника будет работать в интересах подразделения.
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