Нацгвардія затрофеїла російський танк Т-72 на одному з найгарячіших напрямків – фото, відео

Бійці 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" на Покровському напрямку під ворожим обстрілом і серед боїв затрофеїли російський танк Т-72. Про це повідомили пресслужба НГУ і командувач Олександр Півненко.

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Військові розповіли, що поблизу позиції противника гвардійці дочекалися моменту, коли екіпаж покине бронетехніку, після чого швидко завели танк і повернулися до своїх позицій.

"Це далеко не поодинокий випадок, де ворожа техніка раптово ставала трофеєм українських захисників. На Запорізькому напрямку, наприклад, вони блискуче вивели ще один російський танк Т-72, а трохи раніше – БМП-3", – йдеться в повідомленні.

Надалі техніка працюватиме в інтересах підрозділу.