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Немецкий высокоточный боеприпас SMArt 155 против российского Т-90МС – видео 47-й бригады видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 15:04
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47-я бригада опубликовала видео попадания снаряда в российский танк Т-90МС на Запорожском направлении. По косвенным признакам, танк был уничтожен немецким боеприпасом SMArt 155.

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На записи с дрона наблюдения видно попадание снаряда в танк с последующей серией взрывов и возгоранием внутри башни.

Судя по видео, одному из оккупантов удалось покинуть уничтоженный танк уже после попадания, и он пытается отползти от машины, видимо, оглушенный или тяжело раненый.

Боеприпас SMArt 155 несет два самонаводящихся суббоеприпаса, которые "десантируются" каждый на свою цель.  

Пораженный танк – одна из модификаций российского Т-90М "Прорыв", возможно, его экспортная версия Т-90МС "Тагил".

Смотрите также: Пограничники уничтожили танк РФ в Донецкой области. Возможно, новейший "Прорыв" – видео

Сергей Бережной
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танкт-90мSMArt 155
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