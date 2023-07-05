47-я бригада опубликовала видео попадания снаряда в российский танк Т-90МС на Запорожском направлении. По косвенным признакам, танк был уничтожен немецким боеприпасом SMArt 155.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На записи с дрона наблюдения видно попадание снаряда в танк с последующей серией взрывов и возгоранием внутри башни.

Судя по видео, одному из оккупантов удалось покинуть уничтоженный танк уже после попадания, и он пытается отползти от машины, видимо, оглушенный или тяжело раненый.

Боеприпас SMArt 155 несет два самонаводящихся суббоеприпаса, которые "десантируются" каждый на свою цель.

Пораженный танк – одна из модификаций российского Т-90М "Прорыв", возможно, его экспортная версия Т-90МС "Тагил".

Смотрите также: Пограничники уничтожили танк РФ в Донецкой области. Возможно, новейший "Прорыв" – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.