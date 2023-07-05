47-а бригада опублікувала відео влучення снаряда в російський танк Т-90МС на Запорізькому напрямку. За непрямими ознаками танк був знищений німецьким боєприпасом SMArt 155.

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На запису з дрона спостереження видно попадання в танк із наступною серією вибухів та спалахом всередині башти.

Судячи з відео, одному з окупантів вдалося залишити знищений танк вже після влучання, і він намагається відповзти від машини, мабуть, оглушений чи тяжко поранений.

Боєприпас SMArt 155 несе два самонавідні суббоєприпаси, які "десантуються" кожен на свою ціль.

Уражений танк – одна з модифікацій російського Т-90М "Прорив", можливо його експортна версія Т-90МС "Тагіл".

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