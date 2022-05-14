Общественный деятель, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил с концертом на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом музыкант сообщил у себя в соцсетях.
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"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!", – написал Вакарчук.
Он опубликовал фрагмент выступления на ЧАЭС – исполнение песни "Все буде добре".
По информации Суспильне, Вакарчук обратился к мировым лидерам с призывом спасти людей в Мариуполе.
"Все знают об ужасах Чернобыля 1986 года. Эти люди работают здесь для того, чтобы такая трагедия больше никогда не произошла: в Украине или другой стране. Но другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе. Люди там, как военные, так и гражданские, окружены российской армией и находятся в совершенно невыносимых условиях. Нам нужно вытащить их оттуда", – сказал музыкант.
Обращаясь к правительствам мировых стран, он попросил сделать все возможное, чтобы процедура экстракции была осуществлена.
"Они нужны нам живыми. Они всему миру нужны живыми", – сказал Вакарчук.
- Российские войска захватили ЧАЭС и территорию вокруг станции в первые дни полномасштабного вторжения РФ, пробыв там чуть больше месяца.
- 9 апреля инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы.
- 26 апреля президент Зеленский наградил работников смены на ЧАЭС, обеспечивших работу станции в оккупации.
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