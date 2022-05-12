Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Возле Мариуполя в мае увеличились массовые захоронения. Изменения видны со спутника, пишет программа Схемы.

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В населенном пункте Старый Крым к северо-западу от Мариуполя за две недели место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину. Увеличилось также количество траншей. На снимке от 8 мая можно увидеть технику – возможно, это экскаватор.

Спутник зафиксировал увеличение массового захоронения на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.

Мариупольский горсовет опубликовал видео с кладбища в Виноградном. Местные власти утверждают, что на кадрах запечатлены тела мариупольцев – их для захоронения продолжают свозить оккупанты.

"Они хоронят тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть, мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 000 убитых мариупольцев", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, оккупанты привлекают местных жителей к захоронению убитых. Люди работают за еду, воду и медикаменты, которых сейчас в Мариуполе не хватает. Мэр утверждает, что тела захватчики убрали с улиц накануне 9 мая.

Вчера Верещук сообщила, что россияне не соглашаются на "экстракшн", поэтому Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

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Яна Катасонова

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