UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 19:59
Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы - Фото
Фото - скриншот видео

Возле Мариуполя в мае увеличились массовые захоронения. Изменения видны со спутника, пишет программа Схемы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В населенном пункте Старый Крым к северо-западу от Мариуполя за две недели место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину. Увеличилось также количество траншей. На снимке от 8 мая можно увидеть технику – возможно, это экскаватор.

Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Спутник зафиксировал увеличение массового захоронения на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.

Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Места массовых захоронений около Мариуполя увеличиваются – Схемы

Мариупольский горсовет опубликовал видео с кладбища в Виноградном. Местные власти утверждают, что на кадрах запечатлены тела мариупольцев – их для захоронения продолжают свозить оккупанты.

"Они хоронят тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть, мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 000 убитых мариупольцев", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, оккупанты привлекают местных жителей к захоронению убитых. Люди работают за еду, воду и медикаменты, которых сейчас в Мариуполе не хватает. Мэр утверждает, что тела захватчики убрали с улиц накануне 9 мая.

  • Вчера Верещук сообщила, что россияне не соглашаются на "экстракшн", поэтому Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. 

Читайте также: В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь захоронения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 