В результате операции по освобождению села Невское уничтожены 34 оккупанта, трое взяты в плен. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Группа "Кедр" ГУР МО с участием пятой роты 66-й бригады Вооруженных Сил Украины 23 октября деоккупировала село Невское Луганской области.

"В ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили 34 вражеских стрелка и три пулеметных расчета. Уцелевшие оккупанты бросили бронетехнику и отступили из села.

Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

"В ходе наступления героически погиб разведчик Владислав Кравец, который ценой собственной жизни уничтожил вражеский расчет", – сообщили в ГУР МО.

24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом Силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

26 октября появилось видео установления в Невском флага Украины.

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Наталія Медведєва

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