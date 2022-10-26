Сегодня, 26 октября, Силы спецопераций опубликовали в Facebook видео установления флага Украины в Невском Луганской области.

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"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим", – говорится в комментарии к видео.

Флаг Украины над Невским установили военнослужащие восьмого полка специального назначения ССО им. князя Изяслава Мстиславича.

24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом Силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

Суммарные потери армии РФ в живой силе, по данным Генштаба, достигли уже 68 900 человек убитыми.

26 октября, по данным Генштаба, украинские Силы обороны уничтожили до 60 российских военных в Луганской области, не менее 10 из которых – офицеры.

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Наталія Медведєва

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