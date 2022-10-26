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Силы спецопераций установили флаг Украины в Невском Луганской области: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 19:22
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Сегодня, 26 октября, Силы спецопераций опубликовали в Facebook видео установления флага Украины в Невском Луганской области.

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"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим", – говорится в комментарии к видео.

Флаг Украины над Невским установили военнослужащие восьмого полка специального назначения ССО им. князя Изяслава Мстиславича.

  • 24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом Силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области. 
  • Суммарные потери армии РФ в живой силе, по данным Генштаба, достигли уже 68 900 человек убитыми.
  • 26 октября, по данным Генштаба, украинские Силы обороны уничтожили до 60 российских военных в Луганской области, не менее 10 из которых – офицеры.

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Наталія Медведєва
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война луганская область ссо
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