Сегодня, 26 октября, Силы спецопераций опубликовали в Facebook видео установления флага Украины в Невском Луганской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим", – говорится в комментарии к видео.
Флаг Украины над Невским установили военнослужащие восьмого полка специального назначения ССО им. князя Изяслава Мстиславича.
- 24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом Силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.
- Суммарные потери армии РФ в живой силе, по данным Генштаба, достигли уже 68 900 человек убитыми.
- 26 октября, по данным Генштаба, украинские Силы обороны уничтожили до 60 российских военных в Луганской области, не менее 10 из которых – офицеры.
Читайте также: Зенитчики ВСУ продолжают "минусовать" российские вертолеты: уничтожен еще один Ка-52
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии