ВСУ уничтожили до 60 россиян в Луганской области, не менее 10 из них – офицеры

Украинские силы обороны уничтожили до 60 российских военных в Луганской области, не менее 10 из которых – офицеры. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника за последние дни. Так, в районах населенных пунктов Коржовое и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры" – сказано в сообщении.

Генштаб отмечает, что сейчас россияне в основном сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ, но не прекращает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки украинские силы отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов Донецкой области – у Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Андреевки, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского, Марьинки и Каменки.

В Херсонской области россияне продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В Харьковской области оккупанты запретили местным выезжать из поселка Першотравневое.

В Брянской области РФ представители российских частных военных компаний вербуют заключенных идти воевать против Украины.

24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

Суммарные потери армии РФ в живой силе, по данным Генштаба, достигли уже 68 900 человек убитыми.

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Оксана Житнюк

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