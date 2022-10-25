Бойцы Нацгвардии показали видео из Белогоровки Луганской области, разрушенной российскими оккупантами. Сейчас нацгвардейцы удерживают там линию обороны под огнем врага.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Нацгвардия сообщает, что Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который украинские силы освободили от армии РФ не так давно. Нацгвардейцы закрепили позиции и держат оборону на этом направлении.
"На сегодняшний день регулярные войска РФ вместе с "вагнеровцами" пытаются прорвать нашу линию обороны", – рассказал военнослужащий.
По словам бойцов, от поселка ничего не осталось – все разрушено и разбито. Почти все жители уехали.
- 9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Сватовского района Луганской области. Там ВСУ уже закончили стабилизационные мероприятия.
- Вчера Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.
Смотрите также: "Несколько месяцев под шквальным огнем". Минобороны показало видео окопов ВСУ под Бахмутом
Комментарии