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"Все разрушено и разбито". Нацгвардия показала видео из Белогоровки Луганской области видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 16:32
Видео: Нацгвардия
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Бойцы Нацгвардии показали видео из Белогоровки Луганской области, разрушенной российскими оккупантами. Сейчас нацгвардейцы удерживают там линию обороны под огнем врага.

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Нацгвардия сообщает, что Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который украинские силы освободили от армии РФ не так давно. Нацгвардейцы закрепили позиции и держат оборону на этом направлении.

"На сегодняшний день регулярные войска РФ вместе с "вагнеровцами" пытаются прорвать нашу линию обороны", – рассказал военнослужащий.

По словам бойцов, от поселка ничего не осталось – все разрушено и разбито. Почти все жители уехали.

  • 9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Сватовского района Луганской области. Там ВСУ уже закончили стабилизационные мероприятия. 
  • Вчера Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области. 

Смотрите также: "Несколько месяцев под шквальным огнем". Минобороны показало видео окопов ВСУ под Бахмутом

Оксана Житнюк
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война луганская область нацгвардия белогоровка
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