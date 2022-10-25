Бойцы Нацгвардии показали видео из Белогоровки Луганской области, разрушенной российскими оккупантами. Сейчас нацгвардейцы удерживают там линию обороны под огнем врага.

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Нацгвардия сообщает, что Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который украинские силы освободили от армии РФ не так давно. Нацгвардейцы закрепили позиции и держат оборону на этом направлении.

"На сегодняшний день регулярные войска РФ вместе с "вагнеровцами" пытаются прорвать нашу линию обороны", – рассказал военнослужащий.

По словам бойцов, от поселка ничего не осталось – все разрушено и разбито. Почти все жители уехали.

9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Сватовского района Луганской области. Там ВСУ уже закончили стабилизационные мероприятия.

Вчера Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

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Оксана Житнюк

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