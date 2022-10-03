Нацполиция показала видео из освобожденного села Каменка Изюмского района Харьковской области – село полностью уничтожено оккупантами, нет ни одного уцелевшего дома.

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В Каменке проходили жестокие бои с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

"Село полностью уничтожено оккупантами, здесь нет ни одного уцелевшего дома. А в подвалах – прямо среди лохмотьев лежат тела убитых местных..." – сообщили в полиции.

Сейчас работают полицейские, документируют военные преступления россиян и помогают местным.

Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.

Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.

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Вадим Ребрина

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