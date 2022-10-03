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Ни одного уцелевшего дома, в подвалах – тела местных. Видео из деоккупированной Каменки видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 18:18
Снимок экрана 2022-10-03 в 18.14.26
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Нацполиция показала видео из освобожденного села Каменка Изюмского района Харьковской области – село полностью уничтожено оккупантами, нет ни одного уцелевшего дома.

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В Каменке проходили жестокие бои с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

"Село полностью уничтожено оккупантами, здесь нет ни одного уцелевшего дома. А в подвалах – прямо среди лохмотьев лежат тела убитых местных..." – сообщили в полиции.

Сейчас работают полицейские, документируют военные преступления россиян и помогают местным.

  • Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.
  • Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.

Читайте также: "Операция, с которой началось контрнаступление". Видео KRAKEN об освобождении Балаклеи

Вадим Ребрина
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война харьковская область каменка
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