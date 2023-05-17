UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночной удар по Николаеву. Повреждены магазин и автосалон, есть пострадавшая – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 08:23
Фото: ГСЧС
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате которого были частично разрушены торговый центр и автосалон, один человек пострадал. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации Кима, в частично разрушенных российским ракетным ударом торговом центре и автосалоне возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями.

"Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке", – написал глава ОВА.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области опубликовало фото и видео с мест попадания российских ракет.

Ночной удар по Николаеву. Повреждены магазин и автосалон, есть пострадавшая – видео, фото

Ночной удар по Николаеву. Повреждены магазин и автосалон, есть пострадавшая – видео, фото

Ночной удар по Николаеву. Повреждены магазин и автосалон, есть пострадавшая – видео, фото

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударНиколаев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 