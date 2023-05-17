Ночной удар по Николаеву. Повреждены магазин и автосалон, есть пострадавшая – видео, фото

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате которого были частично разрушены торговый центр и автосалон, один человек пострадал. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Кима, в частично разрушенных российским ракетным ударом торговом центре и автосалоне возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями.

"Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке", – написал глава ОВА.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области опубликовало фото и видео с мест попадания российских ракет.

Поздно вечером 16 мая армия государства-террориста РФ нанесла ракетный удар по Николаеву.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.