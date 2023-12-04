Во временно оккупированном Луганске ночью раздались взрывы, собеседники LIGA.net на местах сообщили, что громче всего было в Восточных кварталах. Впоследствии украинские и пророссийские Telegram-каналы распространили видео, на котором горит одна из нефтебаз города.

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В комментариях под соответствующими сообщениями в соцсетях местные заявили, что "горит на улице Лутугинской возле АЗС, перед переездом".

По данным Google-карт, именно там находится нефтебаза.

Луганчане в тематических чатах заявляли, что было около пяти звуков взрывов в период между 22:15 и 23:30.

Тогда же появились аудио сообщения, в которых слышны звуки стрельбы и автоматной очереди: вероятно, оккупанты пытались сбить беспилотники.

Карта: google

Утром местные жители сообщили, что нефтебаза до сих пор горит, пожар не смогли потушить.

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