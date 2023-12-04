Уночі окупований Луганськ струсонули вибухи: є влучання у нафтобазу, вона досі палає – відео
У тимчасово окупованому Луганську вночі пролунали вибухи, співрозмовники LIGA.net на місцях повідомили, що найгучніше було у Східних кварталах. Згодом українські та проросійські Telegram-канали поширили відео, на якому палає одна з нафтобаз міста.
У коментарях під відповідними дописами у соцмережах місцеві заявили, що "горить на вулиці Лутугинській біля АЗС, перед переїздом".
За даними Google-карт, саме там знаходиться нафтобаза.
Луганчани у тематичних чатах заявляли, що було близько п'яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30.
Тоді ж з'явилися аудіоповідомлення, в яких чути звуки стрілянини й автоматної черги: імовірно, окупанти намагалися збити безпілотники.
Вранці місцеві жителі повідомили, що нафтобаза досі палає, пожежу не змогли загасити.
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