Министр обороны Алексей Резников показал канадские бронемашины Senator, которые получили Вооруженные Силы Украины. Об этом глава Минобооны написал в Twitter.
"Добро пожаловать в Украину, Senators от Rochelle! Эти бронемашины помогают прикрывать наши войска при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших солдат", – написал Резников.
Министр проехал на Senator и поделился впечатлениями.
"И это ощущение было, когда ты можешь немного нажать и подпрыгнуть даже на трамплине, и оно нормально держит дорогу, управляется", – рассказал он.
Он поблагодарил канадское правительство, министра обороны Аниту Ананд, министра по чрезвычайным ситуациям Билла Блэра и всех жителей Канады.
СПРАВКА. Senator – канадский бронеавтомобиль, который с 2019 года производится компанией Roshel Defense Solutions. Машина построена на шасси Ford F-550.
Senator имеет бронированные стальной кузов и стекло, способные выдерживать выстрелы из оружия 50 калибра. У него взрывозащищенный кузов – может выдержать подрыв гранаты или мины. Есть система защиты от оружия массового поражения, которая может отфильтровывать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.
На крыше Senator могут быть установлены различные боевые модули для 7,62-мм и 12,7-мм пулеметов, 40 мм автоматического гранатомета.
- 12 июля 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Украины – выделении $410 млн на военную помощь.
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