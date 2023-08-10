Міністр оборони Олексій Резніков показав канадські бронемашини Senator, які отримали Збройні Сили України. Про це глава Міноборони написав у Twitter.

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"Ласкаво просимо до України, Senators від Rochelle! Ці бронемашини допомагають прикривати наші війська при виконанні бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших солдатів", – написав Резніков.

Міністр проїхав на Senator та поділився враженнями.

"І це відчуття було, коли ти можеш трохи натиснути та підскочити навіть на трампліні, і воно нормально тримає дорогу, рулиться", – розповів він.

Він подякував канадському уряду, міністерці оборони Аніті Ананд, міністру з надзвичайних ситуацій Біллу Блеру та всім жителям Канади.

ДОВІДКА. Senator – канадський бронеавтомобіль, який з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машина побудована на шасі Ford F-550. Senator має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50 калібру. Його вибухозахищений кузов може витримати підрив гранати або міни. Існує система захисту від зброї масового ураження, яка може відфільтровувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни. На даху Senator можуть бути встановлені різні бойові модулі для 7,62 мм і 12,7 мм кулеметів, 40 мм автоматичного гранатомета.

12 липня 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України – виділення $410 млн на військову допомогу.

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