Неужели Пентагон больше доверяет украинским производителям дронов, чем американским, и как Украине это использовать? Маск обещает, что не будет давить на Киев через Starlink, но есть ли у нас план Б, если он передумает? Как Украине выстоять и победить без помощи США? Об этом и не только смотрите в интервью волонтера, основательницы проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Марии Берлинской на YouTube-канале LIGA.net.