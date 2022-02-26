Президенты Турции Реджеп Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев предложили организовать переговоры с Россией, которая три дня назад напала на Украину. Об этом сообщил в обращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, солидарность украинцев и храбрость сломали сценарий оккупации, а мир увидел: украинцы – смелые, на своей земле и никогда ее не сдадут.

Зеленский сообщил, что ежечасно сегодня общался с мировыми лидерами. С Эрдоганом договорились о закрытии черноморских проливов для военных кораблей РФ. А с Алиевым обсуждали нехватку нефти и нефтепродуктов в Украине. "Все не просто, но теперь все будет", – сказал президент о разговоре с азербайджанским лидером.

"Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", – заявил Зеленский.

В разговоре с премьером Марио Драги удалось открыть новую главу в отношениях государств: все стало на свои места. Также были разговоры с лидерами Индии, Греции, Швейарии, Нидерландов.

"Украина получила искренность и внимание всего нормального цивилизованного мира. А практический результат? Вот он – SWIFT. Как много в этом слове для РФ. Отключение от глобальной финансовой цивилиазации", – сказал он.

Также Зеленский говорил сегодня с главами церквей, в частности с Папой Римским, главой ПЦУ Епифанием и всеми другими. Абсолютно все молятся за Украину.

Новость дополняется…

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.