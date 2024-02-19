На Южном направлении огнем HIMARS уничтожена российская пусковая установка дронов. Удар скорректировали Силы спецопераций и обнародовали видео отработки по вражеской цели.

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По информации пресс-службы ССО, во время разведки на Южном направлении экипаж беспилотных авиационных комплексов 73 морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за ним, бойцы зафиксировали перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".

Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS, в результате чего мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения дронов были уничтожены.

25 января ССО сообщили об уничтожении пунктов наблюдения российской армии на юге Украины. Украинским бойцам удалось вплотную подобраться к вражеским позициям и ударить по ним с помощью дрона с тепловизором.

15 февраля Силы специальных операций показали, как операторы 73 морского центра ССО уничтожили и зачистили наблюдательные пункты оккупантов на Южном направлении.

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