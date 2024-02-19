На Південному напрямку вогнем HIMARS знищено російську пускову установку дронів. Удар скорегували Сили спецоперацій і оприлюднили відео відпрацювання по ворожій цілі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За інформацією пресслужби ССО, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж безпілотних авіаційних комплексів 73 морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ним, бійці зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS, в результаті чого мобільна пускова установка та контейнери для зберігання дронів були знищені.

25 січня ССО повідомили про знищення пунктів спостереження російської армії на півдні України. Українським бійцям вдалося впритул підібратися до ворожих позицій та вдарити по них за допомогою дрона з тепловізором.

15 лютого Сили спеціальних операцій показали, як оператори 73 морського центру ССО знищили та зачистили спостережні пункти окупантів на Південному напрямку.

Читайте також: Знищення Су-34 та Су-35С. Командувач Повітряних сил показав карту, де збили літаки