Сили спеціальних операцій повідомили про знищення їхніми бійцями спостережних пунктів загарбників на Південному напрямку.

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"Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73 морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника", – пише відомство.

Щоб знищити окупантів, оператор безпілотного авіакомплексу завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду, після чого на зачистку постів загарбників висунулася бойова група, пояснює ССО.

Окрім вдалого знищення та зачищення об'єктів загарбників українські захисники також захопили трофейну зброю та спецтехніку, зауважує відомство.

"Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку", – підсумовують у повідомленні.

На відео видно вогневе ураження по човну та позиціях загарбників, згодом для виконання бойового завдання висуваються українські спецпризначенці.

Наприкінці відео показано, як бійці ССО забрали з собою частково пошкоджений човен окупантів – його прив'язали тросом до власного човна.

25 січня ССО повідомили про знищення пунктів спостереження російської армії на півдні України. Їм вдалося впритул підібратися до ворожих позицій.

29 січня ССО показали знищення російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

8 лютого ССО розповіли про складну й ефективну операцію "Говерла", в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення на панівній висоті.

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