Оператори Сил спеціальних операцій навели ракетну систему M142 HIMARS на російський "Град" та вдарили дронами по гарматах "Гіацинт-Б" та Д-20 на південному напрямку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Бойову роботу виконали захисники з 73 морського центру ССО: вони виявили важку техніку окупантів - реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також гармати "Гіацинт-Б" та Д-20 калібру 152-мм, пишуть військові.

По "Граду" захисники навели вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони – унаслідок удару техніку було знищено, зауважують у відомстві.

По "Гіацинт-Б" та Д-20 захисники завдали вогневого ураження ударними дронами – у результаті гармати було пошкоджено та виведено з ладу, підсумовують у повідомленні.

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Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку – ворожу техніку знищили.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

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