Операторы Сил специальных операций навели ракетную систему M142 HIMARS на российский "Град" и ударили дронами по орудиям "Гиацинт-Б" и Д-20 на южном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Боевую работу выполнили защитники из 73 морского центра ССО: они обнаружили тяжелую технику оккупантов – реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также пушки "Гиацинт-Б" и Д-20 калибра 152-мм, пишут военные.

По "Граду" защитники навели огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны – в результате удара техника была уничтожена, отмечают в ведомстве.

По "Гиацинт-Б" и Д-20 защитники нанесли огневое поражение ударными дронами – в результате пушки были повреждены и выведены из строя, заключают в сообщении.

Ракетная артиллерия ВСУ уничтожила новый российский противобатарейный комплекс 1К148 "Ястреб-АВ".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении – вражескую технику уничтожили.

Операторы ССО навели огонь на враждебные цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Смотрите также: Бойцы ССО из миномета уничтожили группу оккупантов, которые шли штурмовать под Авдеевкой – видео