Силы специальных операций сообщили об уничтожении их бойцами наблюдательных пунктов захватчиков на Южном направлении.

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"Во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника", – пишет ведомство.

Чтобы уничтожить оккупантов, оператор беспилотного авиакомплекса нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса, после чего на зачистку постов захватчиков выдвинулась боевая группа, объясняет ССО.

Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов захватчиков, украинские защитники захватили трофейное оружие и спецтехнику, отмечает ведомство.

"Профессионально совершенные специальные действия операторов ССО в дальнейшем позволят контролировать большее количество участков на данном направлении", – заключают в сообщении.

На видео видно огневое поражение по лодке и позициям захватчиков, впоследствии для выполнения боевой задачи выдвигаются украинские спецназовцы.

В конце видео показано, как бойцы ССО забрали с собой частично поврежденную лодку оккупантов – ее привязали тросом к собственной лодке.

25 января ССО сообщили об уничтожении пунктов наблюдения российской армии на юге Украины. Им удалось вплотную подобраться к вражеским позициям.

29 января ССО показали уничтожение российских опорных пунктов на Запорожском направлении.

8 февраля ССО рассказали о сложной и эффективной операции "Говерла", в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение на господствующей высоте.

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