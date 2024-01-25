Бійці Сил спеціальних операцій знищили пункти спостереження російської армії на півдні України. Бійцям вдалося впритул підібратися до ворожих позицій. Відповідне відео опублікували Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними військових, оператори 73 морського центру ССО виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував там. Згодом бійцям вдалося впритул підібратися до російських позицій та за допомогою тепловізійного дрона вдарити по них.

Читайте також: Бутусов написав про загибель операторів БпЛА, яких кинули на штурм. Залужний відреагував

Завдяки роботі воїнів ССО було знищено ворожі спостережні пости та п’ятеро військовослужбовців ворога, що дозволить надалі контролювати більше ділянок на цьому напрямку.

За даними ССО, після цього на зачищення спостережних постів висунулася бойова група. Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.

Відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолював глава Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник військової розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

За даними Генштабу, російська армія втратила 950 солдатів та офіцерів, 115 одиниць техніки та 60 одиниць артилерії за 24 січня.

Дивіться також: ССО навели HIMARS на "Град" та вдарили дронами по двох гарматах – відео ударів